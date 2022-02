Als de EU zich echt bekommert om Afrika, dan is er nog wel het een en ander recht te zetten

miljarden euro’s naar Afrika? Is het dan nooit klaar? Voorlopig niet, nee.

De Europese Unie steekt tot 2027 150 miljard euro in de Afrikaanse infrastructuur, vertelde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in Senegal. Eind deze week is hierover in Brussel een top van de EU en de Afrikaanse Unie. Von der Leyen wil die miljarden inzetten om de economieën van Afrika duurzaam te laten groeien. Details van dit Global Gateway-plan zijn er nog niet, maar duidelijk is wel dat dit ‘strategische partnerschap’ veel Europees eigenbelang bevat.

Zo is er de diepe wens om op deze manier de Chinese invloed in Afrika terug te dringen. En uiteraard hangt het migratiespook boven alle voornemens: de economische groei..