Het is zonde als de psalmen buiten beeld zijn in de aanbidding van de gemeente

algauw dertig, veertig meter hoog. Dat was nergens voor nodig. Alles speelt zich beneden af; tussen de hoge ramen en de gewelven gebeurt niets en niemand kan er komen. Ze zijn zo hoog om te verwijzen naar de hemel, waar Gods troon is. En alleen als het koor of de gemeente gaat zingen, kan dat geluid wél de hoge gewelven bereiken. Het stijgt op, het zoekt verbinding met de lofzang die de engelen in de hemel dag en nacht gaande houden.

Aan die ruimte kun je denken als er op zondag in de kerk een lied wordt opgegeven, ook als je samenkomt in een aula, bedrijfshal of modern kerkgebouw dat niet te veel mocht kosten. Hemel en aarde raken elkaar, in woorden, liederen en gebeden en aan tafel.

