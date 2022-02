Christelijke partijen zullen moeten dealen met een progressieve overmacht

nadat de Tweede Kamer donderdag de vaste bedenktijd bij abortus schrapte, zou je als ongepast kunnen zien. Want hoe je ook over abortus denkt, het is nooit iets vrolijks. Bij de wetsbehandeling klonk kortgeleden een waarschuwing tegen euforie, van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas - zelf tegenstander van het schrappen van de bedenktijd.

Met een beetje welwillendheid kun je het enthousiasme van de Kamer nog uitleggen als een felicitatie aan de initiatiefnemers D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Na veertig jaar wordt - in hun ogen éíndelijk - de abortuswet gemoderniseerd, als tenminste de Eerste Kamer er ook mee instemt. En ja, dan is er toch een gevoel van ontlading. Nadat D66-fractieleider Jan Paternotte sprak van ‘..