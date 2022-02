De coronapas kan de ijskast in, in de hoop dat hij er niet weer uit hoeft

Onverdeeld Open gewoon gelijk in hebben, is dat het coronatoegangsbewijs op dit moment nauwelijks iets toevoegt. Er zijn zóveel besmettingen, dat het scannen van QR-codes bij de deuren van cafés, restaurants en musea slechts schijnzekerheid biedt. Een omikronbesmetting leidt bij verreweg de meeste mensen tot (relatief) milde, griepachtige klachten. Van strikte quarantaine is dan ook bij velen geen sprake, en het enige bron- en contactonderzoek is dat je zelf de mensen informeert met wie je in aanraking bent geweest.

Corona oogt op dit moment endemisch: een ziekte die niet meer weggaat, en ons voortaan altijd in meer of mindere mate zal belasten. Net zoiets als de griep dus. Nogmaals: dit is de huidi..