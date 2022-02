Inflatie, wijn en gas

10 procent duurder geworden. Koffie en tomaten? Circa 15 procent duurder. En bleekselderij? Zo’n 50 procent prijziger.

Gemiddeld was het leven in januari 7,6 procent duurder dan twaalf maanden eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is schrikken na het record van 6,4 procent in december. Niet alleen voedsel, maar ook energie wordt met de dag duurder. Kostte in augustus een kubieke meter aardgas gemiddeld 0,95 euro, woensdag stond de teller op maar liefst 2,24 euro.

Vooral deze enorme kostenstijging van energie is funest. Het maakt namelijk ook de productie van voeding en andere goederen duurder. Dat stuwt de prijzen voor consumenten - denk bijvoorbeeld aan voedsel uit de glastuinbouw..