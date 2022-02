Het coldcaseteam-onderzoek naar de verrader van Anne Frank had belletjes moeten doen rinkelen

, niet een magazijnmedewerker, maar een lid van de Joodse Raad zou in augustus 1944 de schuilplaats van de familie Frank hebben doorgegeven aan de Sicherheitsdienst: notaris Arnold van den Bergh. Dat is althans wat een coldcaseteam na jarenlang onderzoek ‘met 85 procent zekerheid’ maar vooral met veel aplomb twee weken geleden stelde. Het was in verschillende landen voorpaginanieuws. Afgelopen maandag bood AmboAnthos, de Nederlandse uitgever van het boek over het onderzoek, excuses aan. Het boek wordt voorlopig niet herdrukt. Die excuses konden haast niet uitblijven, gezien de storm aan kritiek..

