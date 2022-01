Spannende maand

, was de oproep van de Oekraïense president Zelensky eind vorige week. Er zijn eerder ruim honderdduizend Russische troepen vlak bij de Oekraïense grens geweest en het wordt niet direct een nieuwe oorlog. Dat is het al sinds 2014, herinnerde Zelensky de westerse landen, en Oekraïne heeft geleerd ermee te leven.

De oproep van Zelensky staat tegenover veel westerse media. Die zijn vol donkere dreiging, zoals de website van CNN zaterdag. ‘Hoe oorlog in Oekraïne de wereld kan ontwrichten’, was daar de opening. Russische media berichten over Russische troepen die ‘gevechtsklaar’ zijn. TASS meldt dat ‘Russische burgers’ die in de rebellengebieden Donetsk en Luhansk wonen, zich kunnen aanmelden bij het Russische leger.

Zel..