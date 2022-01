Barmhartig bij abortus

. Zowel de initiatiefnemers die de vaste bedenktijd van vijf dagen willen laten vervallen als hun tegenstanders benadrukten donderdag in het debat dat vrouwen ‘niet lichtzinnig’ overgaan tot abortus. Het is immers geen kleinigheid het leven van je kind-in-wording te beëindigen. Dat beschrijft ook Marleen Blootens in het opinieartikel over de abortus van haar niet-levensvatbare dochter, dat het Nederlands Dagblad donderdag publiceerde. Ze pleit voor barmhartigheid richting betrokken vrouwen.

