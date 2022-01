Feestjes en gezag

omhaal van woorden, deze week aan de Britse politicus Dominic Raab. ‘Is het niet pijnlijk dat de regering onderwerp is van politieonderzoek?’, werd gevraagd aan de steun en toeverlaat van de premier Boris Johnson. Raab zei niets, maar zoals bij elke politicus met fatsoen in het lijf resoneerde het antwoord in zijn hoofd: ja, dat is heel pijnlijk.

De Britse politie kon deze week niet meer anders dan een onderzoek starten naar de drankcultuur in de ambtswoning van de premier. Sinds het begin van de coronacrisis is er het ene na het andere feestje georganiseerd, terwijl de regering-Johnson zelf had bepaald dat groepen elkaar vanwege COVID-19 niet mochten opzoeken.

Eerst ontkende Johnson deze parties, daarna..