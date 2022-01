Bij de scherpe escalatie van het conflict in Jemen wint alleen de dood

van spanningen heeft de oorlog in en rond Jemen de afgelopen week een scherpe wending genomen. Voor het eerst hebben de Houthi-rebellen een dodelijke aanval uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Bij vergeldingsaanvallen daarvoor, vooral uitgevoerd door de Saudi’s, zijn tientallen burgers omgekomen.

Speciaal gezant van de VN voor Jemen Hans Grundberg sprak, na 28 drone- en raketaanvallen op Saudi-Arabië door de Houthi’s en 1074 ‘tegenaanvallen’ door de Saudische coalitie in december, al van ‘de ergste militaire escalatie in jaren’. Het ergste is dat vooral burgers doelwit zijn. De cijfers zijn er ook naar met volgens de VN nu al 377.000 directe en indirecte doden in Jemen, door oorlogsgeweld ..