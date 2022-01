Vrouw, man en macht

de BOOS-reportage over TVOH nóg zoveel misbruik plaatsvinden onder de mantel van John de Mol? Het is te vroeg voor optimisme. Hilversum heeft een hardnekkig opvoedingsprobleem: volgens De Gooise Matras (een vijftig jaar oude ethische groepscode) ben je niet hypocriet als je flirt of vreemdgaat, maar als je pretendeert daar niet aan mee te doen. Dus kan een artiest sans gêne op seksuele toenadering uit zijn: 'Dat verwácht je toch wel van een ?!'

