De lobby van de kerk

, nodigen ze als de wiedeweerga de nieuwe minister van Eredienst uit. Maakt niet uit of dat nu voor een kerkdienst is, een onlineviering, een kennismaking op het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk of aan tafel bij de bisschoppen. Als ze maar iets doen.

In tegenstelling tot haar voorganger is minister van Justitie – en dus Eredienst – Dilan Yeşilgöz (VVD) geen jurist. En jurist moet je wel zijn om de finesses van de godsdienstvrijheid te begrijpen. Als zelfverklaard atheïst is ze ook geen kerkganger. En enige affiniteit met kerkdiensten moet je wel hebben om uit jezelf de waarde ervan voor mensen te kunnen aanvoelen. Tegelijk zou haar rol wel eens van grote invloed kunnen zijn voor gelovigen a..