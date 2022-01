Dagen van gebed

een vluchtelingengemeente, dat de volgelingen van Jezus Christus voor het eerst ‘christenen’ werden genoemd, vertelt het bijbelboek Handelingen. Wat is er sindsdien gebeurd, dat er nu hele lijsten te maken zijn van kerken in een stad of dorp, met allemaal verschillende namen? En dat er nog steeds nieuwe gemeenten bij komen, door onenigheid of door een groep mensen met een nieuwe ‘visie’?

Jongeren zeggen die etiketten steeds minder, bleek deze week uit Amerikaans onderzoek en waarneming in Nederland. Ze noemen zich liever ‘christelijk’ dan met een van de vele namen van kerkgenootschappen. Dat is mooi, want het woord ‘christen’ zegt het meest rechtstreeks iets over de Grondlegger van de kerk, die zij willen volgen. ‘Ge..