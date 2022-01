Olympische kromme tenen

Letterlijk. Lees maar de zijkant van de meest gebruikte corona-zelftest. . Gemaakt in Hangzhou. Het moederbedrijf, ACON, zit in het Amerikaanse San Diego. Maar net als zoveel Amerikaanse en Europese bedrijven in de medische sector heeft het de productie verplaatst naar China. China – het land waar COVID-19 zich kon verspreiden door een hardhandig optredende overheid die waarschuwende artsen de mond snoerde. China – het land waar Europa afhankelij..

