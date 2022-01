Afrekening in Kazachstan

Wat begon als vreedzame protesten in het zuidwesten van het land tegen de verdubbelde gasprijzen en het sociaaleconomische beleid, werd een gewelddadige confrontatie in het centrum van de oude hoofdstad Almaty. Dat het daar meer om een machtsstrijd ging, blijkt onder meer uit de afwijzing van onderhandelingen door president Tokajev. Het is onzin, meent hij, om met ‘terroristen’ te praten. Die ‘elimineer’ je. Al ruim 4400 mensen zijn in de ‘contraterrorisme-operatie’ opgepakt. Een van de meest opvallende acties is de arrestatie wegens ‘hoogverraad’ van het hoofd van het nationale veiligheidscomité, oud-premier Massimov. Ook het afzetten van oud-president Nazarbajev uit zijn invloedrijke positie als hoofd van de veiligheidsraad – een ple..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .