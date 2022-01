De diversiteit van het medialandschap wordt allang niet meer alleen in Hilversum vormgegeven

Vijftigduizend leden verzamelen, en je kunt in Nederland een nieuwe, door de overheid betaalde omroep beginnen. Zeker in een tijd van grote meningsverschillen is het een ideale vorm, zou je zeggen, om op radio en televisie veel verschillende geluiden te laten horen. Waar elders krijgen bijvoorbeeld christenen op de nationale televisie zo veel ruimte?

In de praktijk valt het met die publiek gefinancierde veelkleurigheid nogal tegen. Netprofielen, netmanagers en de eis om voor een zo breed mogelijk publiek programma’s te maken vermalen de oorspronkelijke ideeën en idealen al snel tot een eenheidsworst met soms nauwelijks nog herkenbare ingrediënten.

Dat maakt de entree van twee dwarse nieuwelingen bij de NPO spannend. Al sinds de aanvraag..