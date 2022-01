Zelfs in tijden van verkiezingsretoriek is Macrons manier van doen onverantwoord en moreel slecht

uitspraak waarmee de Franse president Emmanuel Macron olie op het vuur gooide, woensdag in de Franse krant Le Parisien. Hij zei dat hij de ongevaccineerden ‘tot het eind toe’ wilde ‘afzeiken’. Dat is de beste vertaling van het Franse woord ‘emmerder’ (letterlijk: in de stront zetten), dat Macron in de mond nam. Natuurlijk werd hem dit offensief tegen mensen die tot nu toe geen vaccin tegen corona namen, niet in dank afgenomen. De Franse oppositie nam meteen al wraak door het parlementair overleg over de nieuwe coronamaatregelen (een vaccinatiepas is per 15 januari nodig voor zowat alles in Frankrijk) even stop te zetten, als signaal.

De actie van Macron was de aftrap van de strijd om het Franse presidentschap. In april word..