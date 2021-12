Het terugjagen van migranten is het resultaat van een cynisch spel

Nederland streeft naar een volwaardig Europees asielbeleid. Alleen gezamenlijk kunnen wij het grote vraagstuk van migratie aan’, schreven VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in 2017 in hun regeerakkoord. Twee weken geleden sloten diezelfde vier partijen een coalitieakkoord, met opnieuw de inzet ‘op een effectief en menswaardig Europees asielbeleid.’ Met de toevoeging: ‘We werken aan een fundamentele herziening van het gezamenlijke Europese asielsysteem zoals voorgesteld door de Europese Commissie, maar als dit niet snel genoeg gaat, werken we hieraan verder met een kopgroep van gelijkgestemde lidstaten.’

Ofwel: het schiet nog niet echt op met dat Europese asielbeleid. Dat komt omdat een aantal landen - met name in Oost-Europa - dwarsligt. Die v..