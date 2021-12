Dan maar Antwerpen

zijn zwakheden en uitvluchten. Kerken die ondanks de lockdown toch honderden bezoekers verwelkomen, doen dat omdat ze mensen de levende Woordverkondiging niet willen onthouden. En natuurlijk worden alle ándere voorschriften netjes gevolgd, klinkt het telkens. Wie veel familieleden toeliet aan de kerstdis, benadrukt dat echt níemand klachten had. En wie de kerstvakantie vult met de spaarzame uitjes die nog mogelijk zijn, verzucht dat er toch wel íets moet kunnen.

Een hard oordeel over mensen die nu in Antwerpen gaan shoppen, of in Duitsland genieten van iets ruimere regels, is snel geveld. Maar wie op andere terreinen zelf ook de hand licht met (de geest van) de coronaregels, heeft geen recht van spreken..