Harde woorden tegen Oekraïne en het Westen weerspiegelen Russische pijn over de ineenstorting van de Sovjet-Unie

‘Dit is een kwestie van leven of dood voor ons.’ Zo scherp stelde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zondag een mogelijk lidmaatschap van de NAVO voor Oekraïne, Georgië of Moldavië. ‘We kunnen ons nergens meer naar terugtrekken’, zei president Putin diezelfde dag. ‘Ze hebben ons teruggedreven tot op een lijn die we niet kunnen overschrijden.’

Los van de Russische troepen bij de Oekraïense grens geven deze woorden aan dat er bij Moskou een psychologische barrière bestaat tegen nog verder ‘oprukken’ van de NAVO, de EU of de VS. Dat dit nu zo hard op tafel komt, is niet toevallig. Het was zaterdag namelijk dertig jaar geleden dat de Sovjet-Unie (de USSR) ophield te bestaan. Het was in de ogen van veel Russen, onder wie ook toenmalig So..