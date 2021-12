Als het recht ontbreekt

om de waarheid te achterhalen, verklaart zijn burgers vogelvrij.’ Deze zin uit het betoog van de officier van Justitie in de MH17-zaak is een cruciaal principe. Ruim zeven jaar proberen Nederland, Maleisië en Australië nu al de waarheid boven water te krijgen en recht te spreken. Dat zijn ze verplicht aan de 298 mensen die daar, in het luchtruim boven Oost-Oekraïne, werden gedood.

Maar Moskou schaarde zich vanaf het begin aan de kant van de verdachten en verspreidde tegenstrijdige ‘waarheden’ en verdachtmakingen. Donderdag kwam de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov met weer een nieuwe aantijging. Hij beticht de rechtbank van een ‘onaanvaardbare opzet’ om de MH17 tot een ‘overheidszaak’ t..