De komst van Meta naar Zeewolde houdt mensen van vandaag een spiegel voor

, uitgestrekt grasland, de afgelopen dagen onder een sluier van mist, een bomenrij aan de horizon. Maar het is er verdacht stil. Weiland is het niet meer; de boeren die hier woonden, zijn uitgekocht en vertrokken. Vlakbij staan windmolens. In vijf tot zeven jaar verrijzen hier vijf enorme blokkendozen, zeventig bij vierhonderd meter en twintig meter hoog. Daarbinnen staan eindeloze rijen permanent zoemende computers, strak en schoon in het gelid en mechanisch gekoeld. Zeewolde wordt een Europese mainport voor dataverkeer. De gemeente spreekt, alsof hier straks het hart klopt van de samenleving van de toekomst, van een .

Een meerderheid van de gemeenteraad bezweek donderdagavond voor het vooruitzicht va..