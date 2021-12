Wapenstilstand

Je moet maar durven: een akkoord presenteren bomvol plannen, streefcijfers en vrome voornemens die herstellen wat je in elf jaar verwaarloosd, kapotgemaakt of vooruitgeschoven hebt. Mark Rutte durft het: Nederlands minister-president sinds 2010 wordt procesmanager van een coalitie die wil opknappen wat ze zelf liet misgaan of voortduren. Ooit kondigde Rutte zijn eerste kabinet aan als iets ‘waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt’. Intussen is het een raadsel welk verzadigd clubje landgenoten elf jaar later nog een zoete nasmaak van die periode geniet. Het motto van Rutte IV is dan ook niet Omzien naar het verleden maar Omzien naar elkaar (en vooruitkijken et cetera). Grote groepen in de samenleving mogen hopen dat de overheid zich in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .