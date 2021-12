Tijdens deze pandemie moeten de sterkste, volwassen schouders de zwaarste lasten dragen

De verlossing die 2021 had moeten brengen na het verschrikkelijke ‘coronajaar’ 2020 is niet gekomen. In tegenstelling tot vorig jaar zit er vermoedelijk zelfs geen extra lucht in met de feestdagen. Het aantal besmettingen loopt dan misschien terug, maar is nog steeds schrikbarend hoog. In de ziekenhuizen merken ze nog weinig van een kentering. En dan is er nog die onzeker makende omikronvariant. Verlenging van de avondlockdown in een of andere vorm is zo goed als onvermijdelijk.

: wat doen we met de kinderen? Moeten de scholen rond de Kerst langer dicht? Minis..