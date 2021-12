maandag hebben nu ook Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk een ‘diplomatieke boycot’ aangekondigd van de Olympische Winterspelen in Peking. De reden is ‘genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang’. Daarbij gaat het om de terreur jegens de Oeigoeren. Het gewraakte sporttoernooi in de Chinese hoofdstad vindt plaats in februari 2022. China’s machthebbers zijn nu al meer dan woedend. De boycot zou ‘aanmatigend’ zijn en neerkomen op ‘politieke manipulatie’. Zowel bij de woede als bij de opzet van de boycot zijn vragen te stellen. Wat is een ‘diplomatieke boycot’ eigenlijk, heeft die praktisch of moreel effect en moet Nederland zich aansluiten?

Diplomatiek boycotten betekent dat de landen en sporters wel..