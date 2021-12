Een arbeidsmarkt waar commercieel ondernemerschap de publieke zaak beconcurreert

zegt een succesvolle bijlesboer in deze krant (zie link hieronder). Het rekenonderwijs op veel scholen is zó gebrekkig dat zijn kostbare stoomcursus cijferen floreert. Maar liever dan leerlingen zou hij leerkrachten bijscholen. Zijn zaak illustreert hoe privaat ondernemerschap gedijt bij publieke armoe. Naarmate een collectieve voorziening (algemeen onderwijs voor ieder kind) kwalitatief meer te wensen overlaat, bloeit de markt voor commerciële verbeterdiensten. Veel ouders willen het beste voor hun kind: didactisch, pedagogisch en sociaal. Daardoor was er altijd al vraag naa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .