Linkse dromen

Die indruk wekt het ‘progressieve oppositieakkoord’ van PvdA en GroenLinks óók. In vijftien ambities schetsen zij hun ideeën voor 2030. Maar eerlijk is eerlijk: minstens een van de twee partijen had die ambities ook kunnen najagen in een nieuwe regering. Doordat PvdA en GroenLinks zich aan elkaar bleven vastklampen - een van de ingrijpende gevolgen van het uitgelekte Ollongren-paper, overigens - gaven zij VVD en CDA de perfecte troefkaart om uit te komen bij hun voorkeur: voortzetting van de huidige coalitie.

Dit tot verdriet van het onlangs opgestapte GroenLinks-Kamerlid Bart Snels, die vaststelde hoe zijn partij al vijftien jaar grote kansen op regeringsdeelname laat verdampen. Warme woorden over linkse samenwerking te..