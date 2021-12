zit er tussen de laatste zinnen van het Eerste Testament en de nacht waarin een ster straalde boven Bethlehem. En al die tijd was de Gezalfde van de Heer niet verschenen. Bewonderenswaardig volhardend bleef Simeon uitzien naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Maar wie verwachtte Hem verder nog? Jaar na jaar ging voorbij - weer niet. De profetes Hanna was er oud bij geworden. Die sterke hand en die uitgestrekte arm waarmee God zijn volk uit de slavernij van Egypte had bevrijd - waar waren ze?

Het is nog maar voor het tweede jaar op rij dat christenen geen Kerst kunnen vieren zoals ze gewend waren. Dat geeft niet. Het verbindt hen met Gods volk onderweg, dat weet wat wachten is. En met christenen e..