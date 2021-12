Elders berechten

een ISIS-strijder een levenslange gevangenisstraf opgelegd wegens zijn betrokkenheid bij de genocide op jezidi’s, de groepering die door veel moslims als ketters wordt beschouwd en op ellendige wijze het slachtoffer werd van de oorlog in Syrië. Na het uitbreken ervan, in 2011, en vooral na de verovering door ISIS van hun gebieden in het noorden van Syrië, ondergingen jezidi’s een schrikbewind. De mannelijke leden van die bevolkingsgroep werden vaak gedood, de vrouwen en meisjes onder de jezidi’s misbruikt en verhandeld als seksslaven, de jongens ingezet als kindsoldaten.

is de 2..