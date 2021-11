Verplicht vaccineren

is elke Duitser gevaccineerd, genezen of gestorven.

Deze uitspraak is van de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn. Waar Hugo de Jonge denkt dat over een paar maanden iedereen is gevaccineerd of genezen, benoemt Spahn ook die andere werkelijkheid: de dood als gevolg van COVID-19.

Deze woordkeus maakt duidelijk hoe bezorgd onze oosterburen zijn over het opnieuw groeiende aantal coronabesmettingen en -sterfgevallen. En midden in de verwarring (wat nu nog te doen?) laait het debat over verplichte vaccinatie bijna als vanzelf op. Ongevaccineerden worden gezien als een gevaar, voor zichzelf en zeker voor de volksgezondheid. Daardoor kantelt de discussie naar een steeds bredere instemming met een ine..