Niemand weet hoe goed hij zelf beschermd is, en van mensen om je heen weet je dat nog minder

in 20 maanden corona-persconferenties leken niet nieuwe maatregelen het voornaamste nieuws, maar de wijze waarop premier Rutte en minister De Jonge achteruit en vooruit keken. Achteruit boden ze excuses aan voor een recente serie preken: die waren geregeld te stellig en op modellen gegrond (De Jonge); ze wezen niet op de hoofdsom der corona-geboden (Rutte). En vooruitkijkend spraken ze haast behoedzamer dan ooit. Er was een klein hoopje, dat de nieuwe beperkingen over drie weken effect hebben: dat het reproductiegetal onder de 1,0 daalt.

Maar dat belooft niet dat half december de remmen weer los kunnen – hooguit dat er niet nóg harder moet worden ingegrepen. Die kans, ziet ieder weldenkend mens met 20 ma..