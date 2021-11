Een Duitse revolutie

, zo kan het programma van de voorgestelde ‘stoplichtcoalitie’ in Duitsland wel worden genoemd. Op zich is die coalitie een revolutie. Niet eerder was er een regering van de sociaaldemocraten (SPD), de liberalen (FDP) en de Groenen samen.

Maar hun programma, ‘Waag meer vooruitgang’, wordt in veel commentaren in en buiten Duitsland betitelt als ‘verandering met een kleine v’. De aankomend bondskanselier Olaf Scholz geldt als het voorbeeld daarvan. In zijn hele presentatie probeerde hij vooral een imitatie te zijn van de verbindende Angela Merkel, economisch even degelijk maar sociaal wat progressiever. ‘Als hij een vrouw was geweest, had hij een mantelpak gedragen’, meent bijvoorbeeld The New York Times. Duitsland zal onder..