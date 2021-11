Goed nieuws

‘Afghaanse kinderen krijgen vrolijke mutsen’. Geen wereldnieuws, maar op de schaal van één dorp toch bijzonder. Al was het maar omdat het Harskamp is. De Stichting Kinderen van de Evenaar gaf 110 jonge kinderen uit Afghanistan een vrolijke dierenmuts. De 110 hoofddeksels zijn speciaal voor hen gebreid ‘door Alberto en zijn familie in Ecuador’, schrijft het huis-aan-huisblad. Niet ver van Harskamp begon ik de werkweek bij het trompetteren van kraanvogels. Het was niet de wekker, het waren echte kraanvogels. De majestueuze moerasvogels trekken nu vanuit Scandinavië over Oost-Nederland naar Frankrijk en Spanje. Een verheffend schouwspel, waar ik elke lente en herfst naar uitkijk.

Later die dag vertelde Giovanni, een buurman op de volks..