Er zijn geen onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran, zegt Teheran – alleen over het intrekken van sancties

, met het gevaar te crashen. Zo omschrijft directeur Rafael Grossi van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) de situatie in Iran. Het IAEA kan belangrijke delen van het nucleaire programma van dat land niet controleren omdat apparatuur niet toegankelijk is. Dat terwijl Iran volgens eigen opgave al meer hoogverrijkt uranium heeft geproduceerd dan ieder ander land zonder kernwapen. Dat is ook meteen het echte probleem: dit tot 60 procent verrijkt uranium kent weinig andere toepassingen dan die voor een kernbom. Daarnaast geeft het aan hoe Iran de techniek heeft doorontwi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .