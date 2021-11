Na veenbrand van onlusten: Burgerveldslagen zijn niet de staat van Nederland

koning

Willem-Alexander Rotterdamse politie-, ambulance- en brandweermensen die onverhoeds in een vuurlinie hun werk hebben gedaan. Een voorzichtige schatting was dat: 90 procent. Enkele kwaadwillende georganiseerde bendes die een kleine demonstratie kaapten, kregen een meute universele relschoppers en hooligans daarin mee, aangemoedigd door een schare opgefokte toetsenbordridders en trollen die op sociale media over ‘verzet’ en ‘oorlog’ kraaien – maar dat is het Nederlandse volk niet; nog geen schijntje ervan.



