Afstand nemen

iemand die verknipte filmpjes en verdraaide cijfers uit de mouw schudt. Wijs op betrouwbare bronnen. Stel vragen: ‘Waar heb je die informatie vandaan? Weet je zeker dat dat klopt?’ We moeten in gesprek blijven met elkaar.’ Blíjf praten met wie vals geïnformeerd een vaccin weigeren of zelfs het bestaan van corona ontkennen, vroeg Hugo de Jonge vrijdag aan alle Nederlanders. Maar met één categorie critici heeft de minister zelf de lijn verbroken: toen hij Thierry Baudet in de Kamer moest aanhoren, draaide hij de FvD-leider de rug toe. Vandaag staan kabinets- en Kamerleden opnieuw voor he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .