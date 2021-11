Na de Glasgow-top

de afgelopen weken in Glasgow. Maar liefst 40.000 mensen hadden zich bij de VN laten registreren als deelnemer of toehoorder van deze Conferentie van Landen (COP26). Dat er grote belangen op het spel staan, bleek bijvoorbeeld uit de enorme delegatie lobbyisten van de fossiele brandstofsector. Zaterdag werd er nog uren vergaderd over punt 36 van de slotverklaring waarin uiteindelijk is uitgesproken dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden ‘verminderd’. En dus niet het woord ‘uitgefaseerd’, zoals de bedoeling was. Jammer, want stoppen met fossiele brandstoffen is een wetenschappelijk onderbouwde noodzaak.

Toch is bij het opmaken van de balans van Glasgow niet de vraag of de top gel..