Hier is de grens: 2G, nee

moet je niet pas trekken als je er vlak voor staat. Want als je een denkbeeldige lijn eenmaal dicht genaderd bent, is de blik kortzichtig gefocust. Dan lijkt het overschrijden ervan nog maar een simpel stapje, een subtiel positieverschil. Principiële grenzen moeten georiënteerd zijn op waarden en grondrechten die de casuïstiek ontstijgen. Dat zijn grenspalen die ver buiten de acute noodsituatie van een crisis stevig in de grond zijn geslagen. Wie zijn grenzen heeft vastgesteld vóór de nood aan de man komt, hoeft er niet meer over te piekeren als het op blindelings handelen (of: halt houden) aankomt.

Lang vóór de eerste coronavaccins werden geleverd, heeft onze volksvertegenwoordiging zich principieel uitgespro..