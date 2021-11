Liefde is niet te koop

en maten. Een daarvan is economisch geweld; een nog vrij onbekende term. Waar de symptomen van fysieke agressie – blauwe plekken, kabaal – weleens door de buitenwereld worden opgemerkt en politie op de stoep brengen, zijn die van economisch geweld vaak nauwelijks waarneembaar. Een dader verbiedt zijn slachtoffer bijvoorbeeld te werken, weigert juist zelf bij te dragen aan het inkomen of bepaalt zonder overleg waaraan het gezamenlijke geld wordt besteed. Die bijna onzichtbare symptomen kunnen een levensgrote impact hebben. Wie zonder eigen pinpas uit een problematische relatie stapt, verliest niet alleen een partner, maar ook middelen om van te leven. Geld is macht.

Een subtiele macht soms, beschrijft..