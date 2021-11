Biden in problemen

stelsel van wegen, bruggen en internetverbindingen - daarvoor moet je niet in het rijkste land van de wereld zijn. Na jaren erkennen Amerikaanse politici dit nu ook. Het Huis van Afgevaardigden is akkoord met een peperduur infrastructuurproject van president Joe Biden, nadat eerder de Senaat instemde.

Blij kan de president echter niet zijn, want zijn overwinning wordt overschaduwd door een forse tegenvaller. Kort voor het akkoord over de haperende infrastructuur besloot het Huis de stemming uit te stellen over het presidentiële plan om klimaatverandering aan te pakken en sociale wetgeving te verbeteren. De Republikeinse tegenstand was ingecalculeerd, maar de hevige weerstand in Bidens eigen partij is alarmerend..