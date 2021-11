Helpt het als er onder christenen verhalen de ronde doen over ‘wat er gaande is in de wereld’?

ongewoon serieus, toen hij maandag de klimaattop in Glasgow opende. ‘De wereldklok staat op één minuut voor twaalf. We hebben de tijd door onze handen laten glippen als het gaat om de strijd tegen klimaatverandering. Nu moeten we aspiratie omzetten in actie.’ Als de situatie zo ernstig is, passen ook een joviale Britse premier geen grapjes meer. Op Twitter reageerde de Amerikaanse evangelist Franklin Graham. ‘Ik geloof dat het één voor twaalf is, niet ten aanzien van klimaatverandering, maar op Gods klok, wanneer Hij het oordeel zal brengen over hen die Hem en zijn Zoon Jezus Christus hebben verworpen.’

