Tussen blind oordelen over anderen en het goedpraten van ‘noodzakelijk kwaad’ golft een zee van nuances

het leger de macht in het Afrikaanse land Sudan. Daarmee kwam een einde aan wat misschien het prille begin van democratisering had kunnen zijn. En Sudan is niet de enige broeikas waar recent de tere plantjes van medezeggenschap en overleg wreed kapot werden getrapt. Onlangs heeft de soldatenlaars meer pogingen tot democratie platgestampt; Myanmar (voorheen: Birma) is het duidelijkste voorbeeld.

Het zijn niet alleen militairen die overgaan tot vernietiging van iets moois dat aarzelend opbloeit. Veel vaker is het zo dat een leger weliswaar een staatsgreep pleegt en keiharde repressie doorvoert - maar daarin nog een zekere vorm van logica volgt. Dat maakt het neersabelen van een maatschappelijke ontwikkeling niet minder af..