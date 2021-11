Ervoor zorgen dat geen venijnige winter volgt, dat is de opdracht voor de politiek en voor ons allemaal

Dat speelden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond. Terwijl Rutte vroeg om ‘een beetje begrip voor ieders mening en ieders situatie’, nam De Jonge het op voor mensen die zich niet meer vrij voelen om te spreken over het belang van vaccinatie. En, zei hij opnieuw: het gros van de huidige coronapatiënten had niet in het ziekenhuis hoeven te liggen.

Hier tekent zich het verschil af tussen een premier die de verdeeldheid nog een béétje probeert te verkleinen, en een zorgminister die zijn ergernis over niet-gevaccineerden nauwelijks kan onderdrukken. Vooral als hun keuze is ingegeven door desinformatie. De enige handreiking die De Jonge deed, was dat hij het niet vreemd vindt als mensen vragen hebben.

