Shell en zijn soortgenoten hebben een hoop verpest op aarde. Daar waren we allemaal bij

ooit de basis van een solide effectenportefeuille, zijn besmeurd bezit geworden. Het imago van Shell is nauwelijks meer beter dan van beleggingen in de wapen-, tabak- of kolenindustrie. Dat mag een succes heten voor de milieubeweging, die olie- en gasbedrijven ook via de band van het kapitaal wil dwingen tot transitie naar schone energiebronnen. Het is ze deze week dan toch gelukt om ook pensioenfonds ABP zover te krijgen dat het al z’n aandelen in de fossiele industrie verkoopt. Van de 528 miljard euro die het ABP beheert, zat overigens maar zo’n 3 procent (15 miljard) in olie en ga..

