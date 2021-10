Herhaalde bedreigingen aan Feyenoord-directeur Koevermans passen in lange reeks ‘incidenten’

Die uitdrukking maakte wijlen Rinus Michels legendarisch, al is het de vraag of de markante trainer wel echt zélf die term muntte. In elk geval doelde hij op de volgens hem juiste mentaliteit: wie wil winnen, moet keihard zijn. Tegelijk biedt voetbal een vrediger alternatief dan oorlog voor onderlinge confrontaties. Met hoeveel emotie gaat Nederland-Duitsland, Ajax-Feyenoord, Real Madrid-FC Barcelona of IJsselmeervogels-SV Spakenburg niet gepaard?

Voetbal is een mooi, emotioneel spel, voor spelers én toeschouwers. Het is ook bij uitstek een grondgebonden sportbelevenis, die mensen - behalve met de grasmat - verbindt met hun dorp, stad, regio of land. Voetbal appelleert aan trots, eigenwaarde en chauvinisme. Een wedstrij..