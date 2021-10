Waarom wachten op nieuwe maatregelen? Kunnen Nederlanders nog zélf verantwoordelijkheid nemen?

op ‘de persconferentie’ wachten, volgende week dinsdag. En als het eindelijk zover is, met z’n allen recenseren en commentariëren: wat zeiden ze, hoe zeiden ze het, wat betekent dit voor mij, wil ik dat wel, waarom doen ze niks tegen ..., en denken ze heus dat we ...!? Tot die tijd worden we beziggehouden met uitlekkende OMT-adviezen, met maatregelopties waarop de reacties worden gepeild, opinieonderzoeken naar draagvlak en vertrouwen of naar bereidheid van gevaccineerden om nog rekening te houden met ongevaccineerden. Er zijn voorlopig ook nog genoeg ongevaccineerden om tot die volg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .