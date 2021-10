Hoe kunnen wij helpen het stigma op jonge anorexiapatiënten eraf te halen?

met vreugde. Die feestelijke oproep uit Prediker 9 staat volkomen haaks op de situatie van kinderen met anorexia.

Soms lijkt het alsof het kwaad zich het duisterst manifesteert in de omgang met de dingen die God het allermooist gemaakt heeft: van seks en welvarendheid tot voedsel. Listig. Aan de ene kant van de wereld komen kinderen om van de honger door armoede, aan de andere kant sterven leeftijdsgenoten door een gebrek aan houvast, controledwang en een verwrongen zelfbeeld. De meest dodelijke psychiatrische ziekte is anorexia; vijf procent van de patiënten overleeft de aandoening niet.

Over een van hen, Emma Caris, werd in 2016 een documentaire gemaakt door Jessica Villerius, die vorige week de Gouden Televizier-Ring won me..