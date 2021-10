Dit strooien met gratis geld voor iedereen is onbegrijpelijk uit de hand van een liberaal

om de energierekening over 2022 te betalen. Dat wil zeggen: het deel van die som dat uit belastingen bestaat, wordt verlaagd.

De kosten van elektriciteit worden gedempt doordat de belasting per kilowattuur (kWh) 8,4 cent omlaag gaat. Hoeveel dat scheelt, hangt er dus vanaf hoeveel stroom je verbruikt. Wie alleen led-lampen en een paar zuinige apparaten in huis heeft, zal er weinig of niks van merken. Gemiddeld zou het 170 euro per jaar moeten schelen – maar het gemiddelde huis bestaat niet en de gemiddelde mens nog minder. Steeds meer huizen wekken met zonnepanelen hun eigen stroom op – sommige zelfs méér dan ze zelf verbruiken. En het maakt een enorm verschil of je naast wat lampen, een tv en koelka..