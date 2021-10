De Sywert-zaak gaat over meer dan een ontspoorde slimme jongen

Is het nog nodig hier uit te leggen wie dat is, wat hij gedaan heeft, waarom veel mensen boos op hem zijn en eisen dat hij miljoenen ‘terugstort’ in de staatskas? Dezelfde mediacratie die hem van vanaf z’n puberteit tot Bekende Nederlander en zogenoemde alias verhief, neemt hem nu al maanden als publicitaire ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .