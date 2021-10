De kolossale olifant in de Kamer blijft onbenoemd: politici zijn soms de aanjagers van haat

bij de Haagse politierechter dat onbekommerd de honden uitlaten er voor haar niet meer bij is. De D66-leider was ontredderd, zei ze, toen ze het dreigement las waarom de zitting draaide. Kaag werd bedreigd met een aanval waardoor ze of dood zou zijn, of nooit meer zou kunnen werken. Kaag zei dat ze vooral bezorgd is over haar dierbaren, ‘die niet voor deze functie hebben gekozen’.

Haar voorganger Alexander Pechtold maakte vijf jaar geleden ook gebruik van het spreekrecht voor slachtoffers. De toenmalige D66-leider was op Facebook geconfronteerd met de afbeelding van een pistool, met daarbij de mededeling dat hij een kopschot moest krijgen. ‘Ik hoop dat mijn kinderen het niet hebben gezien’, zei Pechtold tege..